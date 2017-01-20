Midyat Kaymakam Tekin, Tekstilcilerle Buluştu

Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, ilçede tekstil sektöründe faaliyetlerini sürdüren yatırımcılarla bir araya geldi.





Bir restoranda düzenlenen toplantıda Kaymakam Tekin, tekstilcilerin ve tekstil sektörünün sorunlarını dinledi.



Tekstilcilerin ilçede yaptıkları yatırımlarla ciddi manada katma değer sağladıklarını belirten Tekin, tekstil sektöründe faaliyetini sürdüren yatırımcılarla tanışma ve yerel ölçekteki sorunlarını belirleyip ellerinden geldiği ölçüde sorunlarını çözmek ve destek olmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.



Tekin, "Yatırımcılarımıza, iş adamlarımıza elimizden geldiği kadar destek olacağız. Bu konuda destek olma sözünü veriyoruz. O nedenle varsa bir sorun onlar da hepimizin ortak sorunudur. Elimizden geldiği ölçüde onların sorunlarını çözmek ve onlara destek olmak amacıyla bir araya geldik." diye konuştu.





Midyat'ta tekstil sektöründe yaşanan sıkıntıları ileten iş adamları ise, en büyük sıkıntılarının elektrik kesintilerinden oluşan iş ve ekonomik kayıp ile belediye harçlarının yüksekliği olduğunu kaydetti.



Toplantıya, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Tevfik Baysal, kurum amirleri ve iş adamları katıldı.