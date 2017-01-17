Midyat Belediye Başkanı Nasıroğlu, Doğalgaz İçin Girişimlerini Sürdürüyor

Mardin'in Midyat İlçe Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu, ilçenin doğalgaza kavuşması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve EPDK nezdinde talepte bulunduklarını söyledi.



Midyat Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu, ilçeye doğalgaz gelmesi talebinde bulunduklarını ifade ederek, uzun süredir ilçe halkının hayalini kurduğu doğalgaz için yaptıkları girişimlerin karşılığını aldıklarını kaydetti. Nasıroğlu, "İşler normal prosedüründe ilerlerse en yakın zamanda Midyat'ta doğalgaz kullanmak hayal olmaktan çıkacaktır. Doğalgazın ilçeye gelmesi için çok uğraş veriyoruz. Normal şartlarda ilçeye şuan için doğalgaz projesi yok. Fakat Savur ilçesi güzergahı üzerinden Şırnak'ın Silopi ilçesine giden doğalgaz boru hattı Midyat üzerinden geçmektedir. Bizde bu hattın geçtiği şeridin en yakın noktasına Midyat'a özel bir hat vanasının bırakılmasını talep ettik. Şuan bu talebimiz değerlendiriliyor. Midyat doğalgaza kavuştuğunda hava kirliğinden kurtularak rahat bir nefes alacak. Doğalgazın gelmesi ilçeye çevre ve ekonomik açıdan ciddi katkılar sağlar" dedi.



Konuyla ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan son düzenlemeyle nüfusu 20 bin üzeri olan ilçelere doğalgaz verilmesinin mümkün hale geldiğine işaret eden Belediye Başkanı Nasıroğlu, "Türkiye İstatistik Kurumu adrese dayalı nüfus kayıt sistemi veri tabanı ve ulusal adres veri tabanı sisteminde bulunan verilere göre Midyat merkez ilçe nüfusu 66 bin iken, 2013 yılında Mardin'in Büyükşehir statüsüne kavuşması ile Midyat ilçe nüfusu 106 bin olarak güncellenmiştir. 2010 yılında yaptırılan Midyat revize imar planının açıklama raporunda 2025 yılı planlama nüfusu 150 bin olarak kabul edilmiştir. 2016 yılı verilerine göre, ilçe merkez sınırları içindeki 12 mahallede kamu binaların sayısı 233, özel iş yeri sayısı 2 bin 686, bina sayısı 10 bin ve bağımsız bölüm sayısı da 29 bindir. İlçemizde toplam su abone sayısı 19 bin 300'dür. İlçemizde büyüklüğüne göre, kış sezonu boyunca konut başına yaklaşık 3 ton kömür tüketilmektedir. Müstakil olan binalarda yakacak olarak kısmen odun tüketilmekte olup, hane başına yaklaşık 2 tondur. İlçemizde 15 adet otel mevcut olup, bunlarda klima sistemi kullanılmaktadır. Ayrıca 16 adet akaryakıt istasyonu, 31 adet taş kesme atölyesi, 22 tekstil atölyesi, 2 adet hazır beton santrali, 5 adet parke taşı üretim tesisi, 2 adet tuğla fabrikası, 59 adet fırın, 16 adet pastane ve 1 adet küçük sanayi sitemiz bulunmaktadır. Ayrıca 1 adet merkezi hastanemiz, 4 adet sağlık ocağımız, 27 okul binamız, 1 yüksekokul binamız mevcuttur. Bu itibarla ilçemiz güzergahından geçen doğalgaz boru hattının geçtiği güzergah şeridinin en yakın noktasına hat vanası bırakılması uygun olacaktır. Talebimiz yapımı halen devam eden doğalgaz proje çalışmalarına göz önünde bulundurulması gerekmektedir" şeklinde konuştu. - MARDİN