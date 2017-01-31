Midilli'nin Moria Göçmen Kampında Üst Üste Yaşanan Ölüm Vakalarından Sonra Kamp Boşaltılıyor.

– Bir hafta içinde üç kişinin hayatını kaybetmesinden sonra kötü hava şartlarından dolayı hayatları tehlikeye giren sığınmacı ve göçmenlerin bir an önce çadırlardan uzaklaştırılmaları ve daha güvenli mekanlarda ağırlanmaları uygun görüldü.



50'ye yakın Afrikalı göçmen Deniz Kuvvetlerinin "Lesvos" adlı gemisine, 100'e yakın aile fertleri ise Kara Tepe göçmen kampına aktarıldı. Göçmen Politikası Bakanlığının kararına göre Moria kampından Kara Tepe kampına öncelikle kadın, çocuk ve hastalar olmak üzere 300 göçmen aktarılacak. Moria kampının yanında bulunan arazide ise içi ısıtılabilen çadırlar kurulacak. Kamp tamamen boşaltıldıktan sonra çadırlar kaldırılacak ve yerine konteyner evler kurulmaya başlayacak.



Durumu yakından takip etmek için bugün Göçmen Politikası Bakanı Yannis Muzalas Midilli'yi, Göçmen Politikası Bakan Yardımcısı Yannis Balafas da Samos'u ziyaret edecek. - Atina