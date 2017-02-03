Midilli'deki Moria Sığınmacı Kampında Durum İçler Acısı





Türkiye'den sadece 6 mil açıktaki Yunanistan'ın Midilli (Lesbos) adasında bulunan Moria sığınmacı kampındaki durum alarm veriyor.



Son bir hafta içinde üç sığınmacının çadırlarında yaşamını yitirmesinin ardından tüm gözler söz konusu kampa çevrildi.



Soğuk kış koşullarında yazlık çadırlarda kalmak zorunda kalan sığınmacılar, koşulları insanlık dışığı olarak tanımlıyor.



Kongolu bir mülteci olan Hermand Iyemenvili, "Biz gerçekten hayvanlar gibi yaşıyoruz. Kimse burada bir dakika bile kalamaz. Dahası Yunan sığınma prosedürü arkaik çağdan kalma." şeklinde konuşurken, Faslı bir mülteci olan Segaurin Najib ise "Koşullar insanlık dışı. Çadırların içi soğuk ve bizlerde hayvanlar gibiyiz." diyor.



Adada yaklaşık 5 bin sığınmacı ve mültecinin bulunduğu tahmin edilirken, Midilli de aynı zamanda Kara Tepe isimli bir kamp daha bulunuyor.



Ada sakinleri ise ülkelerinin içinde geçtiği ekonomik koşullar düşünüldüğünde, elden gelebilecek başka bir şey olmadığı görüşünde. Bir Midillili olan Dakis Makrakis, "Bu andan itibaren, Yunanistan kendi halkını, Yunanlıları mali açıdan bile destekleyemiyor. Yunanlılar yurt dışına göç ediyor. Yani temelde Yunanistan onları alamaz." şeklinde konuştu.



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Tags: Moria Yunanistan Hava durumu içler sığınmacı durum İnsani yardım Midillideki acısı kampında Mülteciler Gepost: 03 februari 2017