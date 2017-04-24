Midilli Açıklarında Batan Şişme Botta En Az 15 Kişi Öldü

Midilli adası açıklarında batan bir şişme bottaki sığınmacılardan en az 15'i yaşamını yitirdi.



Yunanistan basınında yer alan bir Yunan sahil güvenlik yetkilisinin açıklamasına göre, sekiz cansız bedenin Yunan sularında ve yedi tanesinin de Türkiye sularında bulundu.



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksekb Komiserliği'ne (UNHCR) göre de botta yolculuk eden en az 25 kişi bulunuyordu ve yalnızca biri hamile bir kadın, iki kişi sağ kurtulabildi. - Atina