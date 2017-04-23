Midibüs Faciasında Ölenlere Veda
Zonguldak ' ın Ereğli ilçesinde dün akşam saatlerinde 50 metreden uçuruma yuvarlanan midibüste hayatını kaybeden 9 kişi Esenyurt köyünde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dün akşam saatlerinde 50 metreden uçuruma yuvarlanan midibüste hayatını kaybeden 9 kişi Esenyurt köyünde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Hayatını kaybeden Şevket Turhan'ın cenazesi ise defnedilmek üzere İstanbul'un Pendik ilçesine gönderildi. ...