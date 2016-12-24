Mide Gribi, Yeni Salgın Aman Dikkat!

Tıptaki adıyla Viral gastroenterit, sulu ishal, karın krampları, bulantı veya kusma ve bazen de ateş ile belirtilerini gösteren bir bağırsak enfeksiyonudur.

Genellikle mide gribi adı da verilen viral gastroenterit enfeksiyonuna en yaygın yakalanma yolları mikrop kapmış gıda veya su almak veya enfekte olmuş bir kişiye temas etmektir. Sağlıklı iseniz, büyük olasılıkla komplikasyon olmadan bu enfeksiyondan kurtulursunuz. Ancak bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan insanlar için, mide gribi ölümcül olabilir.



Mide gribi için önlem almanın dışında hiçbir etkili tedavi anahtarı bulunmamaktadır. Kirli yiyecek tüketmekten ve kirli su içmekten kaçınarak kendinizi savunabilirsiniz. Bunlara ek olarak, elleri iyice ve sık sık yıkamak da etkili bir önlem olacaktır.