Midder'den AK Parti'ye Ziyaret

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Eskişehir İl Başkanlığı yöneticileri Ak Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığını ziyaret etti.



Eskişehir İl Başkanı İbrahim Mehmet Ünal, Yönetim Kurulu üyeleri ile beraber derneğin misyon ve vizyonunu, kuruluş amacını anlatmak üzere siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaretleri devam ediyor. Bu bağlamda Midder Eskişehir yönetimi, Ak Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca'yı ziyaret etti. Ziyarette, İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca'ya onursal üyelik belgesi takdim edildi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaynarca, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneğine teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR