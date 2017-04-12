Midder'den Adana Btü'ye Zi·yaret

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Adana Şube Başkanı Mahmut Türkkan ve yönetim kurulu üyeleri Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay'ı ziyaret etti.



Türkkan, Tümay'ın makamında gerçekleşen ziyarette, dernek olarak amaç ve hedeflerinin milli birlik ve beraberlik konularında farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.



Demokrasi şehitlerinin emanetine sahip çıkmak ve anılarını gelecek nesillere taşımak istediklerini kaydeden Türkkan, "15 Temmuz darbe girişimine benzer darbelerin tekrar yaşanmaması için sivil inisiyatif alarak, toplumsal bir bilinç oluşturmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Rektör Prof. Dr. Tümay da MİDDER'in Adana'da şubesinin bulunması ve Türkiye çapında örgütlenmesinin son derece önemli olduğunu kaydetti.