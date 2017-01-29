Midder 1. Olağan Genel Kurulu

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Genel Başkanı Serhat Çağ, FETÖ'nün darbe girişimini üst akıldan aldığı talimat ile yaptığını belirterek, "FETÖ de PKK, DEAŞ ve PYD gibi aynı yerden yönetiliyor. Bu kalkışma son kozlarıydı, bunu gerçekleştireceklerinden eminlerdi çünkü ağababaları, üst akılları, bununla ilgili onlara direktifler ile güven ve akıl veriyordu." dedi.



MİDDER 1. Olağan Genel Kurulu Manisa'daki dernek binasında toplandı.



Çağ, genel kurulun açılışında yaptığı konuşmada, derneğin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimini unutturmamak için kurulduğunu hatırlatarak, bu girişimin millet iradesi ile savuşturulduğunu ifade etti.



FETÖ'nün darbe girişimi ile Türkiye'ye ağır bir bedel ödetmeye kalktığını dile getiren Çağ, şunları kaydetti:



"248 şehit ve 2 binin üzerinde gazimiz var. Çok ağır bir bedel ödetmek istediler, Türkiye'ye, Türk milletine, Türk insanına bununla ilgili olarak bu terörist grubun ne amaçla bunu gerçekleştirdiğini biliyoruz. FETÖ de PKK, DEAŞ ve PYD gibi aynı yerden yönetiliyor. Bu kalkışma son kozlarıydı, bunu gerçekleştireceklerinden eminlerdi çünkü ağababaları, üst akılları, bununla ilgili onlara direktiflerle güven ve akıl veriyordu. PKK'ya, DEAŞ'a, PYD'ye verdiği gibi FETÖ'ye de bu ülkenin başına bela olan bu örgüte de o üst akıl, bu fikri verdi. Hiç tereddüt etmediler çünkü kendilerinden eminlerdi ve gerçekleştirmek için de ellerinden geleni yaptılar."



-"Millet FETÖ'yü inlerine gömdü"





Serhat Çağ, Türkiye'nin gelecek hedeflerinin belli dönemlerde darbeler ve terör örgütleri ile engellenmeye çalışıldığını anımsatarak, "15 Temmuz'da da başaracaklarını sandılar. Onun öncesinde PKK'yı başımıza yıllardır musallat ettiler. Artık açık bir şekilde destek vermeye başladılar, teröristin elindeki silah, bomba, roketin hangi ülkenin menşei olduğunu gördük. PKK'dan da bir sonuç alamadılar, siyasi uzantılarına doğu ve güneydoğuda ayaklanma çağrıları yapmalarını, hendekler kazmaları çağrısı yapmalarını istediler ama orada da başarılı olamadılar. Milli irade onları hendeklerin içine gömdü. PKK'yı kazdıkları hendeklere gömen bu millet, 15 Temmuz gecesi de FETÖ'yü inlerine gömdü. En son çareleri 15 Temmuz'du ama yapamadılar, başaramadılar." değerlendirmesinde bulundu.



Daha sonra tek liste ile gidilen genel kurulda, kurucu başkan Serhat Çağ, yeniden genel başkanlığa seçildi.