Microsoft, Yerini Apple'a Kaptıracak"

Cihaz sevkiyatlarında senelerdir Apple'ın önünde olan Microsoft, bu sene Apple'ın gerisine düşmeye hazırlanıyor. En azından Gartner'ın tahminlerine göre.



Gartner'ın tahminleri Windows, OS X (artık macOS) ve iOS ile çalışan tüm PC'leri, 2-in-1 tabletleri ve telefonları hesaba katıyor. Yukarıdaki grafikte de görebileceğiniz üzere Windows, 2013'ten bu yana düşüşünü sürdürüyor ve Gartner, bu düşüşün 2017'de de devam edeceğini söylüyor. Windows'un düşüşü bir yana, Apple'ın cihazlarının satışları da düşüyor ancak Gartner'a göre bu trend değişecek. Gartner, Apple cihazlarının düşüşünün neden duracağını düşündüğünü ise söylemiyor.



Firma, geçen sene yaptığı bir açıklamada cihaz sevkiyatlarının dünya çapında yavaşladığını, en az 2019'a kadar durgun izleyeceğini söylemişti. Gartner Analisti Ranjit Atwal'ın Çarşamba günü yaptığı bir açıklamaya göre ise "global cihaz pazarı durgunlaştı. Mobil telefon sevkiyatları sadece gelişmekte olan Asya/Pasifik piyasalarında büyüyor ve PC piyasası, gerilemenin en dip kısmına ulaşıyor."



Gartner, aynı basın bildirisinde yaklaşık yedi milyon PC, tablet ve telefonun yılsonu itibariyle dünya çapında kullanımda olduğunu belirtti.