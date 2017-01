Microsoft ve Intel'in Dördüncü Çeyrek Gelirleri Arttı

NEW Teknoloji devleri Microsoft ve Intel, 2016 yılının ekim-aralık dönemine dair net kar ve gelirlerini açıkladı.



Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre, geçen yılın ekim-aralık aylarını 2017 mali takviminde ikinci çeyrek olarak kabul eden şirketin söz konusu dönemde net kar ve geliri arttı.



Şirketin geliri bu dönemde yüzde 1,3 yükselişle 24,1 milyar dolar oldu. Microsoft, bir önceki yılın aynı döneminde 23,8 milyar dolar gelir elde etmişti.



2015'in ekim-aralık aylarında 5 milyar dolar olan net kar ise 2016'nın aynı döneminde yüzde 4 artışla 5,2 milyar dolara çıktı.



Microsoft'un bilançosunun açıklanmasının ardından, New York borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde şirketin hisse başına değeri yüzde 1,2 artarak 65,03 dolara yükseldi.



Intel



Intel'in de geçen yılın dördüncü çeyreğinde gelirinin arttığı bildirildi.



Şirketten yapılan açıklamada, 2016'nın ekim-aralık aylarında Intel'in gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 artarak 16,4 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Intel, 2015'in aynı döneminde 14,9 milyar dolar gelir elde etmişti.



Söz konusu dönemde Intel'in net karı değişmeyerek 3,6 milyar dolar oldu.



Intel'in hisse başına değeri, New York borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde, önce yüzde 2,2 yükselişle 38,38 dolara tırmandı, daha sonra yüzde 2,5 kayıpla 37,40 dolara geriledi.