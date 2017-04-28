Microsoft'un Geliri Yüzde 7,6 Arttı

Şirketin net karı yüzde 27,6 ve geliri yüzde 7,6 artış gösterdi.

Microsoft'un Geliri Yüzde 7,6 Arttı

Şirketin net karı yüzde 27,6 ve geliri yüzde 7,6 artış gösterdi

Kaynak: Dunya.com

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Microsoft, net, İnternet
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