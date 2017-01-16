Microsoft'un Canını Sıkacak İddialar!

İki Microsoft çalışanı, firmanın kendilerini cinayet, çocuk pornosu ve benzeri "korkunç görüntüler" izlemeye zorladığı ve zaman içerisinde PTSD (Travma sonrası stres bozukluğu) sahibi olmalarına sebep olduğu gerekçesi ile dava açmış durumda.



Courthouse News'in söylediğine göre Greg Blauert ve Henry Soto, firmanın "online güvenlik ekibinin" bir parçasıydı ve bu ekip, hangi içeriklerin kaldırılacağına veya polise bildirileceğine karar veriyor. İki çalışan, işlerini yapmak için aşırı rahatsız edici bu içerikleri izlemeye zorlandıklarını iddia etmekteler. İddiaları, işlerinin onların üzerinde yaratabileceği psikolojik etkiler hakkında bilgilendirilmedikleri ve kendilerine herhangi bir destek sunulmadığı yönünde.



Söylenenlere göre Microsoft, çalışanları için gerekli psikolojik desteği sunmaktansa, bir "İyilik Programı" geliştirdi ve bu program, rahatsız edici içeriklerden etkilenen çalışanlara, düşüncelerini işten uzaklaştırmak için video oyunlar oynamalarını önermekteydi.



Soto'nun söylediğine göre kendisi, online güvenlik bölümüne Microsoft tarafından 2008 yılında atanmıştı ve değişim isteme hakkına sahip olmadan önce bir buçuk yıl burada kalması gerekiyordu. Soto, işin "üzerinde ciddi bir kişisel bedeli" olduğunu ve bir kızdan faydalanıldığı ve öldürüldüğü bir videoyu izlemek zorunda kaldıktan sonra kabuslar ve rahatsız edici halüsinasyonlar görmeye başladığını söylemekte.



Blauert'in ise 2013 yılında iş gereklilikleri sebebiyle sorun yaşamaya başladığı ve halen "şiddetli ve yorgun düşürücü PTSD" tedavisi gördüğü belirtilmekte. Daily Beast'in söylediğine göre iki çalışan, pek çok kez bölümdeki çalışmanın nasıl iyileştirilebileceği konusunda önerilerde bulundular ancak bu öneriler ile ilgilenilmedi.



Microsoft ise kanun dışı görüntülerin bulunmasında endüstri lideri teknoloji kullandığını ve bunların, özel eğitimli bir çalışan tarafından doğrulandıktan sonra firma tarafından kaldırıldığını; gerekli yerlere bildirildiğini söylemekte. Ayrıca çalışanların ihtiyaç duyacakları kaynaklar ve destek için de gerekli programları sunduklarını belirtmekte...