Microsoft Teams Nedir?

Microsoft Türkiye Office Ürün Pazarlama Müdürü Berfin Ötümlü, Microsoft Teams'i Wise TV'ye anlattı.



Microsoft Teams'in Microsoft'un chat tabanlı yeni birlikte çalışma ortamı olduğunu söyleyen Ötümlü, "Kurumlar yada KOBİ çalışanları daha çok anlık iletişim, video konferans gibi çözümlerde Skype'ı tercih ediyorlardı, not tutmak için One Note kullanıyorlardı yada dosya paylaşımı ve doküman yönetimi için One Drive'ı kullanıyorlardı. Microsoft Teams ile beraber bunların hepsini ortak bir alana topladık. Kişiler kurum içinde birebir görüşmelerde yada ekip oluşturduklarında buradaki dosyaların paylaşımı yada anlık bir toplantı oluşturma kısmını tek bir platform üzerinden yapabilme yetkinliğine sahip olmaya başladılar. Bizde Türkiye'de bunu Türkçe olarak özel kullanıcıların kullanımına sunduk. Office 365 lisansı altından kurumlar, kurum sistem yöneticileri bunları kendi çalışanlarına açmaya başlayabilirler" dedi.