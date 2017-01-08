Microsoft Teams'i Kimler Kullanabilir?

Microsoft Türkiye Office Ürün Pazarlama Müdürü Berfin Ötümlü, Microsoft Teams'i kimlerin kullanması gerektiğini Wise TV'ye anlattı.



Ötümlü Microsoft Teams'in birçok paketle zaten sunulduğunu belirterek, "Microsoft Teams'i KOBİ'lerden kurumsal müşterilerin son kullanıcılarına kadar herhangi boyuttaki kurumların çalışanları kullanmaya başlayabilirler. 2017'den itibaren tüm kullanıcılara açık hale geldi. Türkiye'de bunun altyapısını sunmaktayız. Dolayısıyla herhangi bir kullanıcı, bir kurumda çalışan kullanıcı Microsoft Teams'e ulaşmak için, teams.microsoft.com web sitesine girerek bu hizmeti kullanmaya başlayabilir. Kurumlar açısından paketlere bakacak olursak KOBİ'lere sunduğumuz Office 365 Business Premium'dan yada kurumlara bakacak olursak da kurumsal E3-E1 paketlerine kadar birçok ölçekteki paketten Microsoft'un sunduğu bu Teams servisi geliyor olacak" dedi.