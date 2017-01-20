Microsoft'tan Şaşırtan Windows Kararı!

Minecraft, geçtiğimiz günlerde PC ve Mac sürümlerinin 25 milyonuncu kopyasının satışını kutlayan, dünyanın en popüler oyunlarından biri. Ayrıca, geçen sene Pocket Edition'ın (mobil sürüm) beş yıllık geliştirme süreci de tamamlandı. Ama bu arada, çok ilginç bir haber söz konusu: Oyunun yapımcıları artık Windows Phone ve Windows 10 Mobile için güncelleme yayınlamamaya karar verdi.



Söylenenlere göre bu kararın alınmasının sebebi, platformdaki düşük kullanım oranı. Oyun indirilebilir olarak kalacak; ancak yeni güncelleme almayacak. Microsoft'un Minecraft'ın yapımcısı Mojang şirketinin sahibi olduğunu düşününce bu, oldukça şaşırtıcı bir gelişme.



Oyun, platformu son zamanlarda terk eden oyun ve uygulamalar silsilesine eklenmiş oluyor. Windows Phone'ların başından beri yaşadığı "uygulama azlığı" problemi hiçbir iyiye gidiş göstermiyor. Platformun kullanıcıları, güncelleme alamayacak olmalarına rağmen hala oyunu indirebiliyor olmalarıyla teselli olabilirler.



Eğer halen ilgileniyorsanız, Windows Phone için Minecraft: Pocket Edition'ı buradan indirebilirsiniz.