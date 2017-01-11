Microsoft'tan Kafa Karıştıran E-posta!

Geçen ay, Microsoft 26.2 milyar dolara LinkedIn'i alma işlemini tamamladı. Hemen ardından, ortaya atılan bir iddia, daha doğrusu ortaya çıkan bir yazışma herkesi şaşırttı: LinkedIn uygulaması Windows telefonlara artık destek vermeyecekti. Windows Phone kullanıcılarına yollanan e-postada iOS ve Android sürümüne geçerek uygulamayı kullanmaya devam edebilecekleri söyleniyordu: "2015'in sonunda uygulamamızın mobil ve tablet sürümünü yayınladık ve LinkedIn ile ilgili sevdiğiniz her şeyi daha basit, daha akıllı ve daha sezgisel bir tecrübe haline getirdik. Görünüşe bakılırsa son bir kaç aydır uygulamamızın eski sürümünü kullanıyorsunuz. Bilmenizi isteriz ki bu eski sürümü 15 Ocak 2017'den itibaren desteklemeyi durduracağız. Umarız uygulamamızın yeni sürümüne geçmeyi düşünürsünüz. LinkedIn şu işletim sistemlerinde hizmete devam edecek:









iOS8 veya daha yüksek (iPhone 5 ve daha üstü)



Android Ice Cream Sandwich MR1 (4.0.3/API level 15)"



Uygulamanın Windows Phone 8 sürümü zaten uzun zamandır güncellenmemişti.



Ancak şimdi, bu postanın yanlışlıkla gönderildiği açıklandı. Bir LinkedIn sözcüsünün yaptığı açıklamada, bazı Windows Phone kullanıcılarına giden e-postanın hata sonucu gönderildiği, LinkedIn uygulamasının Windows telefonlarda desteklenmeye devam edileceği söylendi.



Bu son açıklama, uygulamanın Windows telefonlarda çalışmaya devam edeceğini garanti altına alıyor. Ancak ilk e-postanın kendiliğinden ortaya çıkmadığı düşünüldüğünde, uygulamanın artık güncellenmeyeceği sonucunu çıkartmak da mümkün. Kaynak: Chip.com.tr