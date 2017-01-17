Microsoft'tan Erken Windows 7 Uyarısı!

Microsoft, destek süresinin bitmesine henüz üç yıl olan Windows 7'ye şimdiden el sallayarak Windows 10'un güvenlik özelliklerini övdü. Fazlasıyla erken olan bu el sallama, şu an sadece Alman Microsoft sayfasından gelse de, Microsoft'un Windows 10'u bütün gücüyle hayatımıza yerleştirmeye çalışmaya kararlı olduğunu gösteriyor.



Windows 7'nin "genişletilmiş destek" süresi 14 Ocak 2020'de tamamlanıyor. İşletim sistemi, bu tarihten sonra güvenlik ve işletim sistemi güncellemelerini almayacak. Destek süresi tamamlandığında Microsoft tarafından teknik destek de sunulmayacak.



Microsoft'un blog gönderisine göre Windows 8, bugünkü PC'lerin "artan güvenlik gereksinimlerine" artık karşılık veremiyor. "Zamanı çoktan dolan güvenlik mimarilerine" dayanan Windows 7'yi kullanan kuruluşlar, zararlı saldırıları dolayısıyla yaşanabilecek yüksek maliyetli olaylara kapı açıyorlar. Firmaya göre "birçok donanım üreticisi artık Windows 7 için sürücü sunmuyor, bu yüzden yazıcılar gibi modern donanımlar tanınmıyor".



Özetle Windows 7'nin üç senesi daha olsa da, Microsoft'a göre şimdiden Windows Defender Advanced Threat Protection, Windows Hello biyometrik oturum açma gibi güvenlik özellikleri sunan Windows 10'a geçmeniz gerekiyor. Windows 10'a ücretsiz geçiş süresi tamamlansa da, ücretsiz geçişe izin veren iki yolun hala çalıştığını hatırlatalım.