Microsoft'tan Bir Satın Alma Daha!

Geçtiğimiz yıl Microsoft, AI ile güçlendirilmiş bir zamanlama firması olan Genee'yi satın alarak ve Eylül ayında Microsoft AI ve Araştırma Grubu'nu kurarak yapay zeka (AI) alanında önemli adımlar atmıştı. Şimdi ise bu akım, doğal dil işlemleri üzerine yoğunlaşan yeni derin öğrenim firması Maluuba'nın satın alınması ile devam etmekte.



Bir Microsoft blog yazısında Microsoft'un AI ve Araştırma Grubu yöneticilerinden Harry Shum, Maluuba'nın daha genel bir AI için ilerleme görüşünün, düşünebilen, mantık yürütebilen ve insanlar gibi iletişim kurabilen makineler üretmek olduğunu ve bunun da Microsoft'un görüşü ile özdeşleştiğini söylemekteydi.



Montreal tabanlı firma temel olarak makinelerde mantık yürütme, karar verme ve iletişim kurma yeteneklerini araştırıyor ve geliştiriyor. Firmanın yazısında belirtiği üzere Maluuba, insan beyninin zekasına ve karar verme yeteneklerine sahip akıllı makineler üretmek istiyor.



Yazının devamında, Microsoft'un kendileri için mükemmel bir eş olduğu belirtiliyor ve firmanın AI alanındaki hırslı görüşünün, kendi görüşleri ile benzer olduğunun altı çiziliyor.



Ayrıca Shum, geçiş süresi sırasında Montreal Institute for Learning Algorithms lideri ve bir derin öğrenim uzmanı olan Yoshua Bengio'nun Microsoft'a danışmanlık yapacağını söylemekte. Maluuba'nın basın açıklaması, Bengio'nun kendi araştırma süreçleri için "paha biçilemez" olduğunu belirtmekte.



Bu satın alımın finansal detayları ise henüz sunulmuş değil...