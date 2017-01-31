Microsoft'tan Bir İos Müjdesi Daha!

Cortana'nın yeteneklerinden Türkiye'de hiç faydalanamasak da, desteklenen dillerde onu kullananlar Windows, Android ve iOS'ta dijital asistanın keyfini sürüyorlar. Üstelik iOS kullanıcıları dışında beta sürümleri sayesinde Cortana'nın yeniliklerini final sürümü beklemeden de denemek mümkün.



iOS kullanıcılarının eksikliğini hissettiği beta sürümleri, bugünden itibaren iOS'a da geliyor. Çoğu firmanın iOS beta programında olduğu gibi Cortana için de başvuruda bulunmanız gerekiyor. Microsoft, uygulamayı deneyecek 1.000 kullanıcı aradığını söylüyor bu yüzden ilgilenenlerin çabuk davranması gerekiyor. Firma şu an yalnızca ABD ve Birleşik Krallık'ta yaşayan kullanıcıları kabul ediyor.



Microsoft'un iOS beta programlarına katılmanın daha zor olması, Apple'ın kısıtlamalarıyla ilgili bir durum. Yayın öncesi uygulamaların Apple'ın platformunda TestFlight üzerinden dağıtılması gerekirken kayıtlı kullanıcılar, Google Play Store'da beta sürümü direkt olarak indirebiliyorlar.