Microsoft'tan Ayrıldı; Çinli Deve Geçti!

Geçtiğimiz yıl Microsoft yardımcı başkanı Qi Lu, firmanın Build geliştirici konferansında kendini göstererek insanların bir şeyleri yapma şekillerini değiştirme potansiyelini taşıyan yeni teknolojilerden bahsetmişti. Bu teknolojilerin arasında yapay zeka, makine öğrenimi ve bir platform olarak konuşma yer almaktaydı. Özellikle dil ve konuşmanın kullanıcı ara yüzü olduğunda, her insanın bu ara yüzü kullanabilme potansiyelinin devasa olduğunu belirten Qi Lu, Microsoft'un bu alanlarda gelişimi yönetebileceğini söylemekteydi.



Ancak aynı yılın ilerleyen dönemlerinde Lu bir araba kazası geçirmiş ve sağlık sebepleri dolayısıyla firmayı terk etmek zorunda kalmıştı. Şimdi Lu işe geri dönüyor ancak bu dönüş Microsoft'a değil, Çinli arama devi Baidu'ya...



Lu, Baidu'da COO olarak geniş bir sorumluluk yelpazesi ile, firmanın pek çok çalışma alanını gözleyecek şekilde görev alacak. Microsoft'ta iken Lu, Bing arama platformu ve Office'ten sorumluydu. Ayrıca firmanın yapay zekaya yönelik ilerleyişi ve botlar için büyüyen odağı konusunda da önemli bir rol oynamaktaydı.



Bloomberg'in belirttiği üzere Baidu, özellikle bir platform olarak konuşma ile oldukça ilgili gözüküyor ve Samsung'un Kasım ayında satın aldığı Harman International Industries ile bir Amazon Echo-benzeri hoparlör üzerinde çalışıyor. Lu'nun doğal dil etkileşimleri üzerine deneyimi ve hevesinin bu alanda paha biçilemez olacağı da rahatlıkla söylenebilir.



Geçtiğimiz ay Microsoft da aynı firma ile ortaklığını kutlamış ve Cortana dijital asistanını kullanacak olan yeni Harman Kardon hoparlörü tanıtmıştı...