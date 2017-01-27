Proje yönetimi hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Bazen farkında olamasak ta proje yönetimi adımlarını profesyonel hayatta işlerimize uygulayabiliyoruz. Fakat bu işlerin ve kaynaklarının belirlenmesi ile zaman planına göre takibi ve raporlanması bizleri zorlayabiliyor. Peki tüm bu zorlayıcı işleri bir uygulama üzerinden planlayıp gerisini ona bırakmak istemez misiniz? O zaman sizleri Microsoft Project 2016 eğitimine davet ediyoruz.
Microsoft Project, proje planlama ve yönetim alanında en çok kullanılan programlardan birisidir.
Öngereksinimler
Eğitim konuya ilgi duyan herkese açıktır.
Katılımcıların kendi laptoplarına Microsoft Project 2016 programını kurup eğitime gelmeleri beklenmektedir.
Programın ücretsiz deneme versiyonunu aşağıdaki linkten indirip bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.
https: //products.office.com/en/project/project-professional-desktop-software
Eğitim İçeriği
Eğitim 8 bölümden oluşmaktadır. Konu başlıkları aşağıdadır.
Proje Dosyalarının Oluşturulması
Görev Oluşturma
Kaynaklar
Görevleri Kaynaklara Atama
Görünüm Seçenekleriyle Çalışma
Proje Planının Gözden Geçirilmesi ve Optimizasyonu
Projelerin Takibi ve Yönetilmesi
Raporlar ve Analizler
Faydalı Link & Dokümanlar
Microsoft Project Eğitimleri Youtube Kanalım
Diğer eğitimler ve detayları için www.itkariyerim.com websitesini ziyaret edebilirsiniz.
Microsoft Project 2016 Eğitimi (Orta Seviye)
Proje yönetimi hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Bazen farkında olamasak ta proje yönetimi adımlarını profesyonel hayatta işlerimize uygulayabiliyoruz.
Proje yönetimi hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Bazen farkında olamasak ta proje yönetimi adımlarını profesyonel hayatta işlerimize uygulayabiliyoruz. Fakat bu işlerin ve kaynaklarının belirlenmesi ile zaman planına göre takibi ve raporlanması bizleri zorlayabiliyor. Peki tüm bu zorlayıcı işleri bir uygulama üzerinden planlayıp gerisini ona bırakmak istemez misiniz? O zaman sizleri Microsoft Project 2016 eğitimine davet ediyoruz.