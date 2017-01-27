Microsoft Project 2016 Eğitimi (Orta Seviye)

Proje yönetimi hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Bazen farkında olamasak ta proje yönetimi adımlarını profesyonel hayatta işlerimize uygulayabiliyoruz.

Microsoft Project 2016 Eğitimi (Orta Seviye)

Proje yönetimi hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Bazen farkında olamasak ta proje yönetimi adımlarını profesyonel hayatta işlerimize uygulayabiliyoruz. Fakat bu işlerin ve kaynaklarının belirlenmesi ile zaman planına göre takibi ve raporlanması bizleri zorlayabiliyor. Peki tüm bu zorlayıcı işleri bir uygulama üzerinden planlayıp gerisini ona bırakmak istemez misiniz? O zaman sizleri Microsoft Project 2016 eğitimine davet ediyoruz.

Microsoft Project, proje planlama ve yönetim alanında en çok kullanılan programlardan birisidir.

Öngereksinimler

Eğitim konuya ilgi duyan herkese açıktır.

Katılımcıların kendi laptoplarına Microsoft Project 2016 programını kurup eğitime gelmeleri beklenmektedir.

Programın ücretsiz deneme versiyonunu aşağıdaki linkten indirip bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

https: //products.office.com/en/project/project-professional-desktop-software

Eğitim İçeriği

Eğitim 8 bölümden oluşmaktadır. Konu başlıkları aşağıdadır.

Proje Dosyalarının Oluşturulması

Görev Oluşturma

Kaynaklar

Görevleri Kaynaklara Atama

Görünüm Seçenekleriyle Çalışma

Proje Planının Gözden Geçirilmesi ve Optimizasyonu

Projelerin Takibi ve Yönetilmesi

Raporlar ve Analizler

Faydalı Link & Dokümanlar

Microsoft Project Eğitimleri Youtube Kanalım

Diğer eğitimler ve detayları için www.itkariyerim.com websitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Etkinlik.io

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