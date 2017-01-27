Microsoft Project 2016 Eğitimi (Orta Seviye)

Proje yönetimi hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Bazen farkında olamasak ta proje yönetimi adımlarını profesyonel hayatta işlerimize uygulayabiliyoruz. Fakat bu işlerin ve kaynaklarının belirlenmesi ile zaman planına göre takibi ve raporlanması bizleri zorlayabiliyor. Peki tüm bu zorlayıcı işleri bir uygulama üzerinden planlayıp gerisini ona bırakmak istemez misiniz? O zaman sizleri Microsoft Project 2016 eğitimine davet ediyoruz.



Microsoft Project, proje planlama ve yönetim alanında en çok kullanılan programlardan birisidir.



Öngereksinimler



Eğitim konuya ilgi duyan herkese açıktır.



Katılımcıların kendi laptoplarına Microsoft Project 2016 programını kurup eğitime gelmeleri beklenmektedir.



Programın ücretsiz deneme versiyonunu aşağıdaki linkten indirip bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.



https: //products.office.com/en/project/project-professional-desktop-software



Eğitim İçeriği



Eğitim 8 bölümden oluşmaktadır. Konu başlıkları aşağıdadır.



Proje Dosyalarının Oluşturulması



Görev Oluşturma



Kaynaklar



Görevleri Kaynaklara Atama



Görünüm Seçenekleriyle Çalışma



Proje Planının Gözden Geçirilmesi ve Optimizasyonu



Projelerin Takibi ve Yönetilmesi



Raporlar ve Analizler



Faydalı Link & Dokümanlar



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Diğer eğitimler ve detayları için www.itkariyerim.com websitesini ziyaret edebilirsiniz.