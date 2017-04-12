Microsoft Office Güvenlik Açığı, Word Belgelerine Dikkat

Microsoft Office güvenlik açığı, bilgisayar korsanlarının kötü amaçlı yazılım yüklemek için Word dosyalarını kullanıyor.





Office güvenlik açığı; Önümüzdeki bir kaç gün içerisinde Word'de hangi dosyalar açtığınız konusunda daha dikkatli olmalısınız: Saldırganlar, kötü amaçlı yazılımları sisteminize gizlemek için Microsoft Office'te önceden açıklanmamış bir güvenlik açığından yararlanıyor.



Güvenlik açığı, temelde virüs bulaşmış Word belgelerine dayanıyor; bu belgeler daha sonra, Zengin Metin dosyaları olarak kötü amaçlı korsan HTML uygulamalarını indiriyor. HTML uygulaması, çalıştırıldıktan sonra uzaktaki bir sunucuya bağlanıp, zararlı yazılımları gizlice yüklemek için tasarlanmış özel bir komut dosyası çalıştırıyor.



Güvenlik açığı geçen Cuma McAfee araştırmacıları tarafından keşfedildi. Araştırmacılar, bu güvenlik açığı, en son Office 2016 for Windows 10 da dahil olmak üzere Office'in tüm sürümlerini etkilediğini bildiriyor.



Microsoft sözcüsü tarafından yapılan açıklamada; bugün yayınlanacak güncellemenin ardından sorunun ortadan kalkacağı iddia edildi.



O zamana kadar Office'i, Korumalı Görünüm modunda çalıştırmak ve "güvenilmez konumlardan alınan herhangi bir Office dosyasını" açmamanız öneriliyor.



thenextweb



http://www.teknotalk.com/office-guvenlik-acigi-56289/