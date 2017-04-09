Microsoft Kurumsal Çözümler Zirvesi'ne Rekor Katılım

Bu yıl beşincisi düzenlenen Microsoft Kurumsal Çözümler Zirvesi 2017 Swissotel'de gerçekleşti. Etkinlik, 'Dijital Dünyanın Kapıları Açılıyor' başlığıyla sektörün öncü markaları bir araya getirdi.



Wise TV'ye konuşan Microsoft Türkiye İş Çözümleri Direktörü Ozan Öncel, Microsoft Kurumsal Çözümler Zirvesi hakkındaki görüşlerini paylaştı.



5. Microsoft Kurumsal Çözümler Zirvesi'nin rekor bir katılımla gerçekleştiğini belirten Microsoft Türkiye İş Çözümleri Direktörü Ozan Öncel, "Etkinliğimiz bu sene her senekinden daha fazla katılımcıyla gerçekleşiyor. Çok fazla sayıda hem sponsorumuz mevcut. Hem iş ortaklarımızın sponsorluğu hem de katılımcıların sponsorluğu mevcut. Etkinlik oldukça iyi gidiyor." dedi.