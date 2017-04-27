Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Microsoft işbirliğinde "Microsoft ile Teknoloji ve Kariyer" günü etkinliği düzenlendi.



GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, dinamik bir üniversite olduklarını belirterek, sanatsal, kültürel, bilimsel çok sayıda programlar yapmaya çalıştıklarını söyledi.



Düzenlenen bu etkinlikler sayesinde kariyer planlamalarına yön verilebileceğini ifade eden Gür, "Fırsatlar her zaman ayağınıza gelmez. Önemli olan fırsatlar ayağınıza geldiği zaman bu fırsatları maksimum düzeyde verimli kullanmanız. Burada tanışacağınız birkaç kişi size yön verebilir." dedi.



Öğrencilere sosyal, kültürel aktiviteler içerisinde olmalarını tavsiye eden Gür, gittikleri etkinliklerde insanlarla bağlantı kurmaları nasihatında bulundu.



Microsoft Türkiye Kamudan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Erkan, Microsoft'un Türkiye'de de çok güçlü olduğunu ifade ederek, firmanın Ortadoğu'dan Afrika'ya 79 ülkeyi İstanbul'dan yöneten bir yapısı olduğunu kaydetti.



Türkiye'nin Microsoft için önemli olduğunu vurgulayan Erkan, "GAÜN'de 52 bin civarında öğrencisiyle bölge ve Türkiye için çok önemli ve değerli bir üniversite. Hepimiz de bunu biliyoruz. O yüzden siz de önemlisiniz." dedi.