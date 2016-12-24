Microsoft Edge'e Yeni Yetenek!

Microsoft, yeni tarayıcısı Edge'e bir dizi yeni araç ve geliştirmeler sunulmaya hazırlanıyor. Firma bu bağlamda tarayıcıyı önümüzdeki yıl gelmesi beklenen Creators Update için hazırlamaya devam ediyor. Bu yeni araçlardan en çok dikkat çekeni ise Google'ın, Zopfli algoritmasının bir tür devamı niteliğindeki açık kaynaklı Brotli sıkıştırma algoritması için sunulan destek.



Google tarafından geliştirilen bir sıkıştırma algoritması olan Brotli ilk olarak 2015'te kullanıma sunuldu. Gzip'in aksine Brotli aslında bağımsız bir algoritma olarak değil, daha çok WOFF2 font formatı için çevrimdışı sıkıştırma çözümü olarak sunulmuştu. Daha sonraki dönemde de Brotli aralarında Firefox, Opera ve Chrome'un da yer aldığı birkaç tarayıcıda kendisine yer bulmuştu. İşte bu listeye yakında Edge de eklenecek. Halihazırda 14986 yapısı üzerindeki bir Windows Insider kullanıcısıysanız, onu çoktan kullanıyorsunuz demektir.



Bu desteğin bir sonucu olarak Microsoft Edge'in web sayfalarını artık daha hızlı yüklemesi bekleniyor. Bunun yanında ayrıca web'de dolaşırken daha az veri ve güç tüketimi de söz konusu olacak.