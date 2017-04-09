Microsoft Dynamics Hangi Sektörlerde Kullanılıyor?

Microsoft Kurumsal Çözümler Zirvesi'nde Wise TV'ye konuşan Microsoft Türkiye İş Çözümleri Direktörü Ozan Öncel, Microsoft Dynamics'in hangi sektörlerde kullanıldığı hakkında bilgi verdi.



Öncel, "Microsoft Dynamics çözümleri uçtan uca bütün şirketlerin hem yatay ihtiyaçlarını hem de dikey sektörel ihtiyaçlarını karşıladığı için tüm sektörler tarafından kullanılabiliyor." olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: "Perakende, üretim, finans ve kamu gibi birçok değişik alanda kullanılabiliyor. Dünyada yüz binlerce müşterimiz var. Türkiye'de de binin üzerinde müşterimiz şu an Microsoft Dynamics çözümlerinden faydalanıyor."