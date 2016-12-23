Microsoft Dynamics Ax Projelerinde Neden Pargesoft Öne Çıkıyor?

Pargesoft Genel Müdürü Kaan Altunterim, Microsoft Dynamics AX projelerinde neden Pargesoft'un öne çıktığını Wise TV'ye anlattı.



Altunterim, "Pargesoft'un özellikle uzmanlaştığı alt sektörlerde firmaya yine süreçlerini nasıl standardize etmesi gerektiğiyle ilgili yapmış olduğu yönlendirme, yönetim danışmanlığı kurmuş olduğu ürünün teknik hazırlığından çok daha yüksek şekilde değer yaratıyor. ve geçmiş deneyimlerin, o deneyimleri tekrarlamanın müşterilerimize yaratacağı değerin farkındayız. Bu değer herhangi bir firmanın, herhangi bir ERP çözümü ve çözüm ortağının uzun yıllarda elde edebileceği bir deneyimken artık Pargesoft müşterileri için bu alt sektörlerde hızla kazanılan bir deneyim fırsatı oluyor" dedi.