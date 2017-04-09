Microsoft Dynamics 365 Nedir?

Wise TV'ye konuşan Microsoft Türkiye İş Çözümleri Direktörü Ozan Öncel, Microsoft Dynamics 365 hakkında bilgi verdi.



Dynamics 365'in, Microsoft'un yeni nesil, modern mobil uygulama ailesi olduğunu ifade eden Microsoft Türkiye İş Çözümleri Direktörü Ozan Öncel, "Çok yepyeni bir ürün ailesinden bahsediyoruz. Çünkü Microsoft'un, Office 365 adındaki üretkenlik ailesi ile Azure platformunun gücü ve güvencesini birleştirerek, tek bir platformda eriterek müşterilerine sunuyor. Dolayısıyla bizim aslında ERP ve CRM uygulamalarından beklediğimiz kakma değeri, üretkenlik uygulamalarını da içine gömerek ve ileriye dönük iş zekası çözümleriyle harmanlayarak yepyeni bir deneyimi kullanıcılarına sunuyor." diyerek Dynamics 365'in nasıl kapsamlı bir uygulama olduğunu ifade etti.