Microsoft Azure, Trend Micro İçin Ne Anlama Geliyor?

Trend Micro Akdeniz Ülkeleri Kanal Müdürü Mehmet Dağdevirentürk, Microsoft Azure'un, Trend Micro için ne anlama geldiğini Wise TV'ye anlattı.



Dağdeviren, "Bütün kurumların, şirketlerin aslında yapmaya çalıştığı çok önemli bir madde var o da sürdürülebilirlik. Dolayısıyla sürdürülebilirlik konusunda Azure çok önemli hizmetler veriyor kurumlara. Bu backup anlamında, yedeklilik anlamında olabilir yada direk bir takım hizmetlerin public cloud üzerinde çalışırken aslında olası servisin durması durumunda aynı servisin farklı kaynaklardan tekrar edebiliyor olması eşittir süreklilik. Şimdi Trend Micro için Azure süreklilik anlamına geliyor yine baktığımızda dünyanın en hızlı büyüyen public cloud ortamlarından bir tanesi kendisi o yüzden Microsoft'u Trend Micro çok stratejik görüyor. Buradaki büyümeyi ve bu anlamda güvenlik konusunda Trend Micro çok büyük yatırımlar yapıyor ve buradaki önemli maddelerden bir tanesi yine Azure platformunun daha güvenli olabilmesi için vermiş olduğumuz danışmanlık" dedi.