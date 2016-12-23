Microsoft Azure ile Trend Micro Ne Zaman Entegre Oldu? Nasıl Bir Entegrasyon Var?

Trend Micro Akdeniz Ülkeleri Kanal Müdürü Mehmet Dağdevirentürk, Microsoft Azure ile Trend Micro'nun nasıl bir entegrasyonunun olduğunu Wise TV'ye anlattı.



Dağdevirentürk, "2005 yılından bu yana Microsoft Azure ile ortak çalışıyoruz. Azure platformunda kurumların Azure'da kiraladığı yada aldığı hizmetin güvenliğini sağlıyoruz. Burada kurumların genel beklentisini anlamaya çalışıyoruz. En son Microsoft ile beraber düzenlediğimiz bir ortak etkinlik olmuştu, orada bir soru sordum soruya herkes şu cevabı verdi, Microsoft Azure ortamını nasıl kullanıyorsunuz, bütün hizmetleriniz Azure'da mı yada bir bölümü Azure'da mı sorusu, cevap olarak da bir takım hizmetler yada bir takım servisleri Azure'da kullandıklarını yani hibrit mimariyi kullandıklarını söylediler. Hibritden kastımız kurum lokalde kullandığı verilerini ve data center'ını devam ettirirken bir takım hizmet ve servislerini de buluta almaya başlıyor. Birçok sebebi olabilir fakat bunun güvenliği noktası bizim esas dahil olduğumuz konu. ve yine hibrit data center'larda hem bir bulutun hem de lokalde servislerin çalıştığı ve bunların entegre olduğu bir mimaride kurumların tek beklentisi aslında şu, ben bunun güvenliğini tek bir ekrandan konsolide bir şekilde nasıl yönetebilirim. Aslında bizim de tamamen dahil olduğumuz nokta burası çünkü Trend Micro olarak kurumların verileri, sunucuları, datası nerede olursa olsun tek ekrandan burada bilgi güvenliği açısından olan riskleri görüntüleyebilmelerini ve bununla alakalı aksiyon alabilmelerini sağlıyoruz" dedi.