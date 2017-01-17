Miço Koyu şimdiden yaza hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir yandan yoğun kış şartlarında halkımızın olumsuz koşullardan etkilenmesini önlemek için mücadele ederken, bir yandan da yaza hazırlanıyor. Kandıra Kerpe'de kadınlar için oluşturulan Miço Plajı'nda çalışmalar sürürüyor. Plajı ve sosyal tesisleriyle tamamen kadınlara ait olan Miço Plajı, şimdiden yaza hazır hale getiriliyor. Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, Miço Koyu'nda ağaçlandırma ve park mobilyaları uygulamalarını sürdürüyor.

7 BİN 400 AĞAÇ

Miço Koyu çevresine bugüne kadar toplam 2 bin 400 adet ağaç dikildi. Alanda 5 bin ağaç daha toprakla buluşacak. Böylece toplamda 7 bin 400 ağaç dikilmiş olacak. Dikilen fidanlar arasında çınar, dişbudak, ıhlamur, karayemiş, bambu, zakkum, ardıç ve pampas gibi türler yer alıyor. Alana ayrıca 6 adet kamelya ve seyir terasları yapıldı. Yürüyüş yolu uygulamaları ise devam ediyor.

81 DÖNÜM

Kadınlara tahsis edilen Kerpe Miço Koyu geçtiğimiz yaz kullanıma açıldı. 81 dönümlük Miço Koyu, etaplar halinde kadınların özel yaşam alanı haline getiriliyor. Etrafı çevrilerek otopark, soyunma kabinleri, tuvalet, yürüyüş parkurları yapılan Miço Koyu Kadınlar Plajı'nda spor alanları, sosyal donatılar bulunuyor.

