Michelin'den İlk Çeyrekte 5 Milyar 600 Milyon Avro Net Satış

Michelin, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3'lük bir artışla 5 milyar 600 milyon avro net satış gerçekleştirdi.



Şirket açıklamasına göre, Türkiye pazarı da dahil olmak üzere büyümesini sürdüren Michelin, ilk çeyrekte yüzde 7,3 artışla net satışlarını 5 milyar 600 milyon avroya ulaştırdı.



18 inç ve üzeri segmentte yüzde 31 oranında artış yaşadığını açıklayan şirket, 2017 yılında piyasaya sunduğu yeni ultra yüksek performans lastiği Michelin Pilot Sport 4S ve 3PMSF kış sertifikalı ilk yaz lastiği Michelin CrossClimate lastikleri sayesinde performansını kanıtladığını bildirdi.



Binek araç pazarında yüzde 5 büyüme



Binek araç ve kamyonet lastikleri alanında bütün bölgelerde pazarını genişleten Michelin, Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa pazarında lastik sayısı bakımından yüzde 5 büyüdü.



Şirket, bu pazarda net satışlarını yüzde 10,5 artırarak, 2 milyar 897 milyon avrodan 3 milyar 201 milyon avroya yükseltti.



Ağır vasıta lastikleri pazarında ise yüzde 8 artış gösteren Michelin, Türkiye'nin yer aldığı Batı ve Doğu Avrupa'da yüzde 9 büyüdü.



Şirket, Çin'de uygulanan yeni yönetmeliklerin etkisiyle de kamyon lastikleri pazarında bölgede yüzde 22 artış sağladığını açıkladı.