Michelin'den ekonomik sürüş önerileri

Sürdürülebilir çevre konusundaki hassasiyetiyle doğaya ve insana saygılı teknolojiler geliştiren Michelin, ekonomik sürüş ve yakıt tasarrufu ipuçları ile verimliliği maksimuma çıkarıyor. Michelin'den ekonomik sürüş için ipuçları!

Sabit hızda sürün ve daima ileriye bakın

Aracı sabit bir hızla kullanmak yakıt tasarrufu sağlamada etkilidir. Bu yüzden aracınızı sabit bir hızda kullanmaya özen gösterin. Karşılaşabileceğiniz riskleri önceden görmek amacıyla mümkün olduğunca ileriye bakın. Bu, sabit hızda devam etmenize olanak sağlayacaktır.

Devir göstergesine dikkat edin

Yüksek devirde seyretmek yakıt tüketimini artırır. Devir göstergesi 2 bin – 2 bin 500 gösterdiğinde motor hızınızı mümkün olduğunca düşük tutmak amacıyla vites değiştirin. Aracın hızına uygun vitesle yolculuk edildiğinde önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlanır.

Lastik hava basıncınızı kontrol edin

Lastik hava basıncı, ekonomik araç kullanımını doğrudan etkiler. Hava basıncı düştükçe lastiğin yuvarlanma direnci artar. Ortaya çıkan enerji kaybının motor tarafından dengelenmesi daha fazla yakıt tüketimine neden olur. Eksik hava basıncı lastiklerde hızlı aşınmaya da yol açarak, lastik ömrünü yüzde 30'a varan oranda azaltır.

Klima kullanımına dikkat edin ve yüksek hızlarda pencerelerinizi kapalı tutun

Klima yakıt tüketimini ciddi oranda arttırmaktadır. Klimayı özellikle şehir içinde tutumlu bir şekilde kullanın. Yüksek hızlarda açık pencere ile seyretmekten kaçının. Otoyolda, açık olan bir pencere dahi yakıt tüketimini arttırmaktadır.

Bunlara dikkat!

Fazladan ağırlık ve salınımlar yakıt tüketimini arttırmaktadır. Gereksiz yük taşımamaya özen gösterin.

Tavanın üstüne takılan ızgaralar ve bagaj taşıyıcıları gibi aerodinamik sürtünme meydana getirebilecek olan kullanılmayan aksesuarları çıkartın.

Fişe takılı elektrikli cihazlar enerji ve yakıt tüketmektedir. Elektrikli cihazların gereksiz yere fişte takılı olmadığından emin olun.