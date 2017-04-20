Michael Rubin Paranoyaklaştı: Erdoğan Avrupalı Liderleri Öldürmek İçin Suikastçiler Gönderecek

15 Temmuz darbe girişiminin sinyallerini öncesinden veren, referandumdan önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı defalarca tehdit eden Eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin'in, Türkiye ve Erdoğan nefreti paranoyaya dönüştü.

"ERDOĞAN SUİKASTÇİLER GÖNDERECEK"

İlk önce "American Enterprise Institute" internet sitesinde bir yazı kaleme alan Rubin, ''Erdoğan Avrupalı liderleri öldürtmek için suikastçiler mi gönderecek?'' diyerek, Türkiye'nin AB liderlerini öldürmek için Avrupa'ya adam göndereceğini iddia etti.

"SEDAT PEKER AVRUPA'YI TEHDİT ETTİ"

Rubin bu iddiasını desteklemek için de, ''Türk medyasında mafya olarak anılan'' sözleriyle tanımladığı Sedat Peker'i aracı göstererek, Peker tarafından Avrupa'ya yönelik verilen tehdit içerikli mesajlar üzerinden, Peker'in Erdoğan'a meydan okuyan Avrupalı liderleri öldürtmek istediği iddiasında bulundu.

Rubin, "Peker'in geçmişteki siciline bakmanın" iddiasını ciddiye almak için yeterli olacağını da öne sürdü.

NEWSWEEK DE YAZIYI YAYINLADI

Rubin'in bu paranoyalarının Newsweek'te de yayınlanarak bu akşam takipçilerine twitter üzerinden duyurulması da dikkat çekti.