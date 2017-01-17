Miami'de Martin Luther King Etkinliklerine Silahlı Saldırı





Amerika Birleşik Devletleri'nde 16 Ocak Martin Luther King günü kutlamalarında kan döküldü. Miami'de düzenlenen gösterilere silahlı saldırı düzenlendi.



Miami polisi yaşları 11 ile 30 arasında değişen 8 kişinin yaralandığını açıkladı. Libert City parkındaki olayda ölen olmadı ancak yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi devam ediyor.



Saldırı sonrası düzenlenen polis operasyonunda iki silah bulundu ve iki şüpheli gözaltına alındı.



Auteur: euronews-tr



Tags: Irkçılık King Luther ABD Miamide silahlı saldırı Martin etkinliklerine Silahlı saldırı Gepost: 17 januari 2017