Miad Sevgi Evlerinde Kalan Çocuklardan Sergi

MİAD Sevgi Evinde kalan çocuklar tarafından el sanatları ve ev tekstili sergisi açıldı.



Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı MİAD Sevgi Evlerinde kalan 15 yaş üstü çocuklar tarafından yapılan el sanatları ve ev tekstilinden oluşan eserler Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde görücüye çıktı.



Sergi hakkında bilgi veren Malatya Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, iki gün sürecek olan sergide MİAD sevgi evlerinde kalan 15 yaş üstü çocukların el emeği, göz nuruyla yaptıkları eserlerin sergileneceğini söyledi.



Sergiyi herkesin mutlaka görmesi gerektiğini de belirten Bulut, "Burada tabi halk eğitiminde destek veren öğretmenlerimizde var. Sergimiz 2 gün devam edecektir. Hafta sonuna denk gelmesi ile halkımızı bekliyoruz." diye konuştu.



Sergiye Malatya Vali Yardımcısı Miktat Alan ile diğer yetkililer de katıldı. - MALATYA