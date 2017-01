Miad Malatyalı Genç Yetenekleri Destekleyecek

Malatyalı İş adamları Derneği (MİAD) "Geleceğin Yıldızları Projesi" kapsamında Malatyalı genç yetenekleri destekleyecek.



Malatya da özel Otel düzenlenen toplantıya İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Haşan Hüseyin Erkoç, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Ercan Turan, Mill Eğitim İl Müdürü Ali Tatlı, Bilsam Başkanı İbrahim Gezer ve çok sayıda eğitim kurumu temsilcisi katıldı. Projenin açılış konuşmasını yapan MİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akdaş, "Bizim de bir hedefimiz var. Hedefimiz doğduğumuz şehri bulunduğu yerden daha iyi yerlere getirebilmek. En büyük yatırım insan kaynakları yatırımıdır. İnsan kaynaklarını iyi yönetemediğiniz zaman, insanı iyi yetiştiremediğiniz zaman bu insanlar üzerinde her türlü oyunlar oynanabilir. Yani zeki çocukları bulacağız. Yoksul ise ailelerine de gerekli desteği sağlayacağız. Arkadaşlarımız bunu tartışacak. Gelecekte üst derecede bürokratların, Malatya'dan daha fazla olmasını sağlayacağız. Sağlamaya çalışacağız. Bu çocuklarımızı destekleyerek üniversitelerde, daha sonrasında yüksek lisans yurt dışı eğitimi ne kadar takip edeceğiz. Malatya'da bir tane Özal'ı değil yüzlerce Özal çıkmasına vesile olacağız" dedi. İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay ise konuşmasında projenin önemine dikkat çekti. Kızılay, "En değerli varlığımız bir ülkenin beşeri sermayesidir. Üniversitemiz de bu varlığın merkezlerinin başında geliyor. Bu konuyla ilgili de üniversitemizin başlatmış olduğu güzel bir çalışma var. Çocuk üniversitesi çalışması var. Yine üniversitemizde üstün çocuklar araştırma ve uygulama merkezimiz var. Birlikte Malatya'nın yıldızları projesini nasıl daha iyi geliştirebiliriz. Buna üniversitemizin her alanda katkısının olacağına inanıyorum. Sadece Malatya'mız için değil Türkiye için, insanlık için insan yetiştireceğiz. Her alanda Malatya'mızın büyük bir potansiyeli var" şeklinde konuştu. - MALATYA