Miad'ın Zirvedekiler Projesi Başladı

İş adamlarının bilgi birikimlerinden gençlerin yararlanması için harekete geçen Genç MİAD, 'Zirvedekiler' isimli projenin startını verdi. Programın ilk konuğu ise İşadamı Arif Karaca oldu.



İş adamı Arif Karaca'nın yaşamından önemli bölümlerin anlatıldığı programının moderatörlüğünü Gazeteci Günseli Özen üstlendi. Programın açılış konuşmasını yapan Genç MİAD Yürütme Kurulu Başkanı Murat Gönültaş, "Metropolitik ve teknolojik gelişmelerden dolayı hızlı gelişen bir dünyada yaşıyoruz. İş hayatındaki bazı püf noktaları kaçırabiliyoruz. Hız mı gidilecek yönün isabetli olması mı daha önemli, biz kendimizi bu hızlı gelişen dünyada yol gösteren büyüklerimizin varlığı nedeniyle daha şanslı hissediyoruz. Bu yol gösterici büyüklerimizden biri de Zirvedekiler programını ilk kez yaptığımız Arif Karaca abimiz. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.



5-6 Mayıs'ta İnönü Üniversitesinde Genç MİAD'ın da sponsorluğunu yaptığı Robocop Festivali düzenleneceğini de belirten Gönültaş, "Burada teknolojiyi sadece izleyen değil uygulayan yapan üreten bir gençlik olması için çalışıyoruz. Hayal ediyoruz. Hayallerimizin gerçek olmasını arzu ediyoruz. Daha fazla markamız olmasını, teknoloji alanında da markamızın olmasını istiyoruz. Deneyerek yaparak, bazen bozarak ama en sonunda başaracağımızı biliyoruz. Sizleri de oraya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



"En pahalı şey tecrübedir"



Zirvedekiler isimli proje kapsamında konuşan MİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akdaş ise satın alması en pahalı olan şeyin tecrübe olduğunu belirterek "Her şeyi bilen birisi olarak bakmayın. İster cumhurbaşkanı olsun ister başbakan, isterse işçi.. Hiçbir şeyi mükemmel şekilde bilmesi mümkün değildir. Bu bir takım oyunudur. Takımın ruhudur özgürce düşünmesidir. Özgür takımın içine geçmişten gelen, birikimi olan tecrübesi olan o insanlardan faydalanırsanız, pahalı birşeyi ucuza satın almış olursunuz" diye konuştu.



"Gençler için çalışıyoruz"



Bir markayı ortaya çıkarabilmek için çok şey kaybettiklerini kaydeden Akdaş şunları söyledi:



"Siz gençler, çevremizde oluşan bu insanları yanınıza alarak, daha az hata yaparak geleceğe yürümelisiniz. 2044 hedeflerine daha hızlı varmalısınız. Bilginin bu kadar hızlı yayıldığı bir ülkede, muhakkak sizdeki eksiklik çok şey bildiğinizi zannetmeniz. Özellikle Malatya İşadamları Derneği olarak işgalci başkan olmamak için, bildiklerimi arkadaşlarımla birlikte siz sevgili gençlere daha iyi sunmak için uğraşıyoruz. Daha güzel şeyler vermek için uğraşıyoruz. Zirvedekiler de bu programlardan biri. Saflarımızı sıklaştırdığımız müddetçe, bu ülkenin yeri dünyanın en büyük ülkeleri arasında olmaktır inşallah. Nasihate dayalı, icraata dayalı, her şeyi bilen, her görüşe karşı çıkan bir dünyada, yarın bugünden daha kötü olursunuz. Muhakkak tecrübeli insanları dinleyeceksiniz, STKlara çok önem vereceksiniz. Gençleri geleceğe nasıl daha iyi taşıyacağız diye kafa yoruyoruz. Yazılım noktasında bir çalışmamız olacak. Genç MİAD'ı ve ekibini yalnız bırakmayın"



Konuşmalardan sonra ise Arif Karaca'nın birbirinden önemli mesajlar verdiği soru-cevap kısmına geçildi. - MALATYA