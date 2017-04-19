Miad'ın İş Adamlarına Ziyaretleri Sürüyor

Malatya İşadamları Derneği (MİAD) tarafından üye işadamlarına yönelik ziyaretler sürüyor. Son olarak ziyaret edilen işadamı Baki Budakoğlu, "Ekonomik saldırıya rağmen dimdik ayaktayız" dedi.



Merkezi İstanbul'da bulunan Malatya İşadamları Derneği (MİAD) yönetimi tarafından gerçekleştirilen üye ziyaretleri kapsamında Denge Gayrimenkul ve Değerleme Yönetim Kurulu Başkanı Baki Budakoğlu ziyaret edildi. Ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerin ele alındığı ziyarette konuşan Budakoğlu, "Rahat bir dönemden geçmiyoruz. Ama karamsarlığa dönüşecek bir dönemden de geçmiyoruz. Sıkıntılı dönem dediğimiz bir dönemde bile tünellerimizi, yollarımızı, havaalanlarımızı birer birer açıyoruz. İki kıtayı köprülerle, tünellerle birbirine bağlıyoruz. Bunlar Türkiye'ye büyük katkılar sağlayacak yatırımlardır" diye konuştu.



15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen halen ayakta olmanın önemine dikkat çeken Budakoğlu, Dünyanın neresinde görülmüş, 40 gün önce askeri darbe atlatmış bir ordu, yurt dışı operasyonu yürütüyor?" diye sordu.



Türkiye'nin ekonomik olarak güçlü bir saldırı altında olduğunu belirten Budakoğlu, "Nakitte sıkıntı var" deniliyor ama bu Türkiye'ye özel bir durum da değil. Çünkü bütün dünyada nakitte sıkıntı var. Mesela Amerika'da yönetim değişikliği var. "Orayı bu değişim nasıl etkiler? diye tartışılırken ülkemiz için yapılanlar da ortada" diye konuştu.



"Yastık altı birikimlerimiz var "



Türkiye'nin son 13 yılda her şeye rahat ulaşan bir ülke olduğunu hatırlatan Budakoğlu, "Lüks diye bir kavram kalmadı. Eski dönemlere göre büyük bir rahatlama ve bolluk yaşandı. Halen de yaşanıyor. Türkiye'nin son bir iki yılda başına gelen sıkıntılara baktığınız zaman, 'Eskiden olsaydı batardık' dersiniz. Şimdi ise o kadar sıkıntıya rağmen ülkemizin ekonomisi halen dimdik ayakta. Bolluktan sonra biraz sıkıntı görünce karamsar tablo çizenler oluyor. Burada bir şeylerden bahsederken gelecek adına karamsar veya iyimser olmamak gerektiğini düşünüyorum. Son 13 senede refah durumu söz konusuydu. Ben geçmişe bakarken, bugünkü parametreler üzerinden değerlendirmiyorum. Hükumetin finansman kaynakları için çalışmalarının olduğunu biliyorum. Mesela yastık altında birikimlerimiz var. Bunları yastık altından çıkarıp projelere finansman kaynağı haline getirecek çalışmalar var" şeklinde konuştu.



"Mayıs'tan itibaren rahatlama olacak "



Karamsar tablolar çizmenin ülkemize hiçbir fayda getirmediğini belirten Budakoğlu, "Çünkü durum bu kadar vahim değil. Başbakanımızın bir açıklaması vardı geçtiğimiz günlerde. Yanlış hatırlamıyorsam Mayıs'tan itibaren bir rahatlamanın olacağını söylüyordu. Eski bilgilerle, iş yapma alışkanlıklarıyla geleceğe bakılmaz. Burada hükumetin de yapmış olduğu çalışmaların göz önüne konulması lazım. Bunun zamanla görüleceğini düşünüyorum. O çalışmaların halkın önüne konulması lazım. Böyle olursa millet daha bir pozitif bakacaktır olaylara" dedi.



"15 Temmuz'a rağmen ayaktayız "



Türkiye'nin 15 Temmuz gibi bir süreçten geçtiğini de hatırlatan Budakoğlu,"Buna rağmen ekonomimiz ayakta, siyasi kurumlarımız ayakta ve en önemlisi askeriyemiz ayakta, hatta yurt dışında operasyonlar yürütüyor. Dünyanın neresinde görülmüş, 40 gün önce askeri darbe atlatmış bir ordu, yurt dışı operasyonu yürütüyor?" diye sordu. - MALATYA