Mı6 Steele'in 'Trump Dosyası'ndan Haberdar Mıydı?

İngiliz istihbarat Teşkilatı (MI6), Cristopher Steele'in Amerikan seçilmiş Başkanı Donald Trump hakkındaki raporundan haberdar mıydı?



52 yaşındaki eski MI6 ajanı, hazırladığı raporda Rusya'nın Trump hakkında hayati bilgilere sahip olduğunu ortaya çıkardı. İngiliz gazetesi The Independent özel bir araştırma şirketinin ortağı olan Steele'in bulduğu bilgilerin öneminden dolayı bedava çalışmayı bile kabul ettiğini yazdı.



Ex-MI6 agent so worried by his Donald Trump discoveries he started working without pay https: //t.co/hqe2ce0Scx— James O'Brien (@mrjamesob) 14 janvier 2017



İngiltere Başbakanı Theresa May ise eski ajanın kendileriyle bir bağlantısı olmadığını belirtti:



"Uzun süredir bu konuda yorum yapmıyoruz. Ama bence tüm öğrendiklerimizin ışığında şu çok açık ki, bu dosyayı hazırlayan şahıs yıllardır İngiliz hükümeti için çalışmıyordu."



Birkaç gün içinde Başkanlık görevini devralacak Donald Trump ise raporun doğru olmadığını açıkladı:



"Bilgiyi gördüm, bu görüşmenin dışında bilgiyi okudum. Hepsi yalan haber, sahte şeyler ve hiç olmadılar."



Auteur: euronews-tr



Gepost: 14 januari 2017