MHP Yönetimi, Belediye Başkanı Aydın'ı Ziyaret Etti

MHP Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ı ziyaret etti.



Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MHP İl yönetimine seçilen Navruz ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Aydın'a nezaket ziyaretinde bulundu.



Aydın, MHP heyetini kabulde yaptığı konuşmada, 16 Nisan'ın Türkiye'nin geleceği için önemli bir tarih olduğunu belirterek, Sivas'ta da rekor bir "evet" oyu çıkacağına inandığını belirtti.



Göreve yeni gelen MHP yönetimine başarı dileyen Aydın, şunları kaydetti:



"Referandumda Sivas çok iyi bir netice elde edecektir, şu anki görüntü bunu ifade ediyor. İnanıyorum ki Türkiye'de ilk dereceye giren illerden birisi olacağız. 16 Nisan Türkiye için çok önemli bir süreç. 16 Nisan inşallah bu ülkenin geleceği için, milli birlik ve beraberlik için, bizden sonraki nesillerin daha huzurlu bir ülkede yaşayabilmesi için, bir milat olacaktır."



Navruz ise halk oylamasında Sivas'tan güçlü bir "evet" çıkması için çalışma yürüttüklerini belirterek, "İnşallah 16 Nisan akşamı Sivas'ta yüzde 70'lerde 'evet' çıkacak ve Türkiye'de önde illerden birisi olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Ziyarette Aydın, günün anısına MHP İl Başkanı Özkan Turan Navruz'a plaket takdim etti.