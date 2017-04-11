MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Yılmaz, Güven Tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhsin Yılmaz, başkanlığa tekrar seçildi.



Yeşilyurt Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede konuşan MHP İl Başkanı Onur Çalışkan, kongrenin hayırlı olmasını diledi.



Referandumun hafta sonu yapılacağını ifade eden Çalışkan, "15 Temmuz'da Türk milleti bu devletin gerçek sahiplerini gördü. 15 Temmuz'dan bir ay gibi sonra sayın genel başkanımız dediki 'Gelin yeni bir anayasa yapalım'. Adalet ve Kalkınma Partililer bile dedi yahu zamanımı. Zamanımıydı derseniz evet tam zamanıydı. Maddeler yerinde miydi? Evet 18 madde de tam manasıyla yerindeydi. Önümüzdeki referandum da siyasi partilere oy vermiyoruz." dedi.



Konuşmanın ardından yapılan seçimde Yılmaz, 34 delegenin oyunu alarak başkanlığa tekrar seçildi.



Kongreye Yeşilyurt AK Parti İlçe Başkanı Ümit Mutlu Özügenç, Sulusaray MHP İlçe Başkanı Mehmet Akif Öz, köy ve mahalle muhtarları ile partililer katıldı.