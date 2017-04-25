MHP Uşak Merkez İlçe Başkanlığına İki Aday

MHP Uşak Merkez İlçe Teşkilatında Oğuz Çakmak ve Savaş Eroğlu ilçe başkanlığı için aday olduklarını açıkladı.



Geçtiğimiz günlerde adaylığını açıklayan Savaş Eroğlu'nun ardından MHP Uşak il binasında yapılan basın toplantısında halihazırda MHP Uşak Merkez ilçe Başkanlığını yürütmekte olan Oğuz Çakmak'ta kongrede merkez ilçe başkanlığına aday olacağını açıkladı.



30 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetlerine 2 yıldırda MHP'ye bir nefer olarak hizmet ettiğini söyleyen Çakmak, "MHP ilçe kongrelerinin süreci 11 Aralık'ta başlamış olup 30 Nisan'da pazar günü merkez ilçemizin kongresi ile sona erecektir. Müteakiben 4 Haziran'da başlayacak olan il kongreleri 5 Kasım'da sona erecektir. Bir Kasım'dan sonra MHP Genel Başkanımız liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi MHP 12. olağan kurultayı 18 Mart 2018'de gerçekleştirilecektir. Bu süreç bütün camiamızda planlı programlı bir şekilde, sevgi saygı ve hoşgörü çerçevesinde birlik beraberlik içinde yapılmaktadır. Bizlerde 30 Nisan Pazar günü sevgi saygı ve hoşgörü çerçevesinde diğer aday arkadaşımızla beraber yeni çıkacak arkadaşlarımız olursa onlarla da beraber bir düğün coşkusuyla bu kongremizi gerçekleştireceğiz" dedi.



Mensubu olduğu MHP'nin bütün kademelerinde görev yaptığını kaydeden Savaş Eroğlu, adaylık açıklamasına şu sözlerle devam etti:"MHP'nin 3 hilalli şanlı sancağını Uşak semalarında en yüksekten dalgalandırmak, partimizi Uşak'ın en ücra köşelerinde temsil etmek için aday oldum. Başbuğumuzun emaneti olan partimizi, ülkücü harekete yakışır şekilde temsil etmek, partimizi ve ilkelerini cadde cadde, sokak, sokak köy köy gezerek anlatmak ve iktidar yolunda partimize, dolaysı ile Büyük Türk Milletine en iyi şekilde hizmet etmek için aday olduğumu tekrar belirtmek istiyorum. Derdimiz davamızdır. Milliyetçilik sevdamızdır. Tarif doğrudur. Lider doğrudur gittiğimiz yol Hak'tır ve doğrudur. Bu kongrenin kaybedeni olmayacaktır. Kaybeden kim olursa olsun, partimizi en iyi şekilde temsil edeceğine inancım tamdır. Diğer çıkacak adaylara da başarılar diliyorum." - UŞAK