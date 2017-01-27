MHP Uşak İl Başkanı Kuruçay Açıklaması

MHP Uşak İl Başkanı Muhterem Kuruçay, anayasa değişikliğine ilişkin,"Teşkilatlarımız referandumun halktan onay alması için var gücüyle çalışacak." dedi.



Kuruçay, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 15 Temmuz'da iç savaş ve işgal girişimi ile karşı karşıya kaldığını, adeta uçurumun eşiğinden döndüğünü belirtti.



Partisinin Türkiye'de tıkanan her siyasi denklemi çözmekte en güçlü formül olduğunu bildiren Kuruçay, "Yediden yetmişe, ülkenin bölünmez bütünlüğünden yana taraf olan herkes, liderimiz Devlet Bahçeli ve MHP'nin bu erdemli duruşunu takdirle karşılamıştır. MHP, ülkeyi felaketten kurtarmak için görev üstlenmiş ve huzurun yolunu açmıştır." ifadelerini kullandı.



Kuruçay, uygulanacak sistemin "partili cumhurbaşkanlığı" sistemi olduğunu belirterek, açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"MHP'nin anayasa konusunda kırmızı çizgileri nettir. 2011'de ne söylüyorsak bugün de aynısını söylüyoruz. Üniter yapıyı bozacak bir sistemi MHP kabul edemez. MHP millet merkezli çözümler üreterek ülkemizi rahatlatmak istiyor. Anayasa değişikliği teklifini milletin önüne gelmiştir. Kararı millet verecektir. Teşkilatlarımız referandumun halktan onay alması için var gücüyle çalışacak. Bu süreçte ayrıştırıcı, kamplaştırıcı ve gerilim yaratan söz ve davranışlardan özenle kaçınılması gerekiyor. Türkiye her şeyden önemlidir bu herkes tarafından kabul edilmelidir. Birbirimizi üzmeden, kırmadan bu ülkede yaşayan insanlar için en iyi hizmeti verebilmektir mesele. Unutulmasın ki MHP, ülkeye yol göstermektedir. Bizler önce ülkem ve milletim diyerek Türk milletinin birliği ve Türk vatanının bütünlüğü konusunda, hiçbir taviz vermeden el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz."