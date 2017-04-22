MHP Ulaş İlçe Teşkilatı Olağan Kongresi gerçekleştirildi.



İlçede teşkilat binasında gerçekleşen tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Burhanettin Durak, 80 üyenin tamamının oyunu alarak tekrar başkanlığa seçildi.



Kongreye katılanlara teşekkür eden Durak, "Birlik ve beraberliğimizi bozmak, vatanımızı bölmek ve parçalamak isteyen güçlere karşılık, ülkemizi ayakta tutmak için önce olduğu gibi bundan sonra da gece gündüz çalışacağız." diye konuştu.



Kongreye Ulaş Ziraat Odası Başkanı Ziyaeddin Gazioğlu, Karacalar Sulamalar Birliği Başkanı Sebahattin Kartal ve partililer katıldı.