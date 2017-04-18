MHP TBMM Grup Toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "16 Nisan'da kazanan Türk milleti, Türkiye'dir; hayır veya evet diyen tüm vatandaşlarımızdır. Kazançlı çıkan bayraktır, devlettir, vatandır, milli namus ve haysiyettir. Kaybedenler kulübü ise oldukça karışık, kalabalık ve karmaşıktır. 16 Nisan'da FETÖ yerle bir olmuştur. 'Evet çıkarsa bittik' diye feveran eden PKK hapı yutmuş, sonu görünmüştür. PYD-YPG kaybetmiş, HDP dağılmış, DHKP-C darbeyi yemiştir. CHP ise yine baltayı taşa vurmuştur." dedi.



Bahçeli, partisinin TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmada, 16 Nisan halk oylamasının Türkiye'nin demokrasi hayatında bir milat, çok partili siyaset tarihinde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.



"Milliyetçi ülkücü hareket başladığı bir işi yarım bırakmamış, verdiği sözlerin altında kalmamıştır.

Taahhütlerimizin gereği yapılmıştır.

Bu ülke için ettiğimiz yeminler tutulmuştur.

Biz de hile arayan, tuzak araştıran, komplo araması yapan kim varsa 16 Nisan'da hüsrana uğramıştır." ifadelerini kullanan Bahçeli, "MHP, milleti için sorumluluk almış, evet demiştir.

Devleti için devreye girmiş, evet kararını tüm engellemelere rağmen savunmuş, ardında durmuştur.

Vicdanımız rahat, gönlümüz müsterihtir." dedi.



Bahçeli, Türk milletinin, onayına sunulan anayasa değişikliklerini hür iradesiyle, yüzde 51,4'lük çoğunlukla kabul ve tasdik ettiğini belirterek, "Bu gelişme azımsanamayacak, küçümsenemeyecek bir başarıdır.

Artık sistem tartışmaları son bulmuştur.

Artık fiili karmaşa sona ermiştir." değerlendirmesinde bulundu.



-"Kazanan veya kaybedenleri belli"



Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:



"16 Nisan 2017 referandumunun kesin olmayan sonuçlarına göre;

Türkiye'nin ayağındaki prangalar sökülüp atılmıştır.

Milli bekamıza sahip çıkılmıştır.

Milli ve tarihi haklarımıza onay verilmiştir.

Birlik ve dayanışma ruhu öne çıkmıştır.

Kardeşliğimiz perçinlenmiştir.

Bağımsızlığımız pekişmiştir.

Cumhuriyetimiz gücüne güç katmıştır.

İstikbalimizin önündeki pürüzler kaldırılmış, milli iradenin ufkuna gerilen sis perdesi yırtılıp atılmıştır.

16 Nisan'da destan yazan Türk milletiyle iftihar ediyorum.

Mensubiyetiyle gurur duyduğumuz egemenliğin yegane sahibi milletimize en derin şükranlarımı sunuyorum. 16 Nisan'a gelesiye kadar üstün bir gayret ve inanmış bir ruhla çalışan, azı çok yapmak için çırpınan, kısıtlı imkanlarla boğuşan dava arkadaşlarımıza, tüm parti teşkilatlarımıza, elbette siz muhterem milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Sandıktan evet tercihinin çıkması için yoğun emek ve mesai harcayan Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Başbakan'a, Adalet ve Kalkınma Partisine gönül vermiş kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum."



-"16 Nisan milli bir uyanıştır"



MHP Genel Başkanı Bahçeli, 16 Nisan'ın kazanan veya kaybedenlerinin belli ve ortada olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Kazanan Türk milletidir.

Kazanan demokratik seçimini yaparak 'hayır' veya 'evet' diyen tüm vatandaşlarımızdır.

Kazanan Türkiye'dir.

Kazançlı çıkan bayraktır, devlettir, vatandır, milli namus ve haysiyettir.

Kaybedenler kulübü ise oldukça karışık, kalabalık ve karmaşıktır.

16 Nisan'da FETÖ yerle bir olmuştur. 'Evet çıkarsa bittik' diye feveran eden PKK hapı yutmuş, sonu görünmüştür.

PYD-YPG kaybetmiş, HDP dağılmış, DHKP-C darbeyi yemiştir.

CHP ise yine baltayı taşa vurmuştur.

Müzmin muhalifler, MHP'nin çevresinde dolaşıp itibarsızlaştırmak için hazırlık yapan, fırsat kollayan, hava koklayan siyasi miskinler, fikri mefluç hale gelen aymazlar birden bire buharlaşmışlar, eriyip gitmişlerdir.

Bunlar uzunca bir süre vızır vızır dolaştılar, her ipte cambazlığa özendiler, çalı dibi yokladılar, ne var ki yoklama kaçağı olduklarını gizleyemediler, 16 Nisan'da da yok olmaktan kurtulamadılar.

Bir ara bıyık altından gülenler, şeytanla bile aynı kareye girecek kadar gözlerini hırs bürüyenler 16 Nisan'da silinip gittiler.

Hele hele Türk düşmanlığında kuyruğa giren haçlı artıkları var ya onlar hepten, tümden duvara tosladılar, kesinlikle bozguna uğradılar.

16 Nisan, 80 milyon Türk vatandaşının demokrasi zaferidir.

16 Nisan milli bir uyanıştır.

Bunu görmek, bunu bilmek, bunu kabullenmek ahlaken mecburiyettir.

Bu zaferi gölgelemeye, lekelemeye, yıpratmaya kalkışanlar ise mahşeri vicdanda ebediyen mahkum olacaklardır."



(Sürecek)