MHP Taşova İlçe Başkanı Berber Güven Tazeledi

MHP Taşova İlçe Başkanlığına Aslan Berber yeniden seçildi.



Parti binasında yapılan genel kurula, mevcut başkan Berber, tek aday olarak katıldı. Aslan, 229 delegeden oy kullanan 48'inin tamamının oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.



Berber, burada yaptığı konuşmada, Türk milliyetçilerini teslim almadan Türk milletini kimsenin yok edemeyeceğini belirterek, "Ülkemizi ahtapot gibi saran zihniyetin hedefinde ülkücü hareket, vatanseverler ve Milliyetçi Hareket Partisi vardır. Kendilerine iftirayı rehber, yalanı şiar edinenler ülkücü liderin genel başkanı ve partimizi hedef almışlardır. 16 Nisan'da yapılan halk oylamasında fitne çıkartıp bizi birbirimize düşürmeye çalışanlar bir gün gelecek hesaplarını vereceklerdir." ifadelerini kullandı.



Kongreye, MHP Amasya İl Başkanı Kadir Kutay Samsun ile partililer katıldı.