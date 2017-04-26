MHP Sumbas İlçe Başkanlığı'nda Kongre Heyecanı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sumbas İlçe Teşkilat Kongresi'nde mevcut başkan Hakkı Aslandağ, güven tazeledi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sumbas İlçe Teşkilat Kongresi'nde mevcut başkan Hakkı Aslandağ, güven tazeledi.
Sumbas Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleşen kongreye, mevcut başkan Aslandağ tek aday olarak girdi. Kayıtlı 400 delegeden 57'sinin oy kullandığı kongrede Aslandağ, oy birliğiyle yeniden ilçe başkanı seçildi.
Yeni yönetim kurulu, Musa Kazım Yonca, Harun Kundakçı, Memik Akyürek, Ali Kurt, Rıdvan Kabaktepe, Asalet Hadınoğlu, Erdal Tuluk, Osman Salmanoğlu, Ali Yükselir, Mehmet Gençoğlan, Bahtiyar Topbaş, Şinasi Durmuşcan, Veysel Beserek ve Beşir Akkurt'tan oluştu.
Kongreye, MHP İl Başkanı Fahri Kuyulu, Sumbas Belediye Başkanı Mustafa Nuri Nuhoğlu ve partililer katıldı.